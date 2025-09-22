В СПЧ прокомментировали рейд «Русской общины» в Бутово

Десятки сторонников «Русской общины», которые вышли на рейд в Бутово совместно с МВД, были привлечены в качестве дружинников для помощи полиции для контроля за незаконной миграцией, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что сотрудников МВД не хватает, и поэтому привлечение граждан для помощи правоохранителям способствует общественному порядку.

«Русская община совместно с МВД проводила мероприятия по незаконной миграции. И были привлечены дополнительные силы. Вопрос в том, что я не знаю, сколько там народа проходило. Видео я видел, там не так уж и много народа. Дело в том, что в Бутово у нас были большие проблемы с миграцией, и поэтому было принято решение провести такой рейд МВД. Поэтому в качестве сотрудников были привлечены (…) Насколько я знаю, может быть, это и не так», — сказал Кабанов.

Он пояснил, что согласно действующему закону о дружинах, МВД имеет право привлекать кого угодно в качестве дружинников. По его мнению, закон о дружинниках надо менять и усиливать, но на сегодняшний день, с учетом того, что существует нехватка сотрудников МВД, а угрозы незаконной миграции растут, значит, нужно усиливать работу в этом направлении.

Десятки людей в масках и с нашивками вновь вышли на улицы Москвы

«Я считаю, что это совершенно не мешает, наоборот, когда общество работает вместе с МВД, это работает на общественный порядок и для обеспечения общественной безопасности», — подытожил член СПЧ.

Ранее Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной», опубликовал видео, на котором десятки людей с нашивками и в масках прошли вереницей по тротуарам в московском Бутово, на заднем плане были видны проблесковые маячки полицейских автомобилей. При этом о целях рейда не сообщалось.