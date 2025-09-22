В Казани переизбрали мэром города Ильсура Метшина

Казань подвела итоги пятилетнего периода развития под руководством мэра Ильсура Метшина. Об этом сообщили на сессии Казанской городской думы, где Метшин был переизбран на пост главы города.

Отмечается, что за последние пять лет экономика Казани выросла вдвое. Город занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников: по итогам первого квартала он стал первым по объемам строительства и обороту общепита. При этом за 20 лет в Казани построено 146 детских садов, 41 школа, 13 больниц и 16 поликлиник, что стало рекордом среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Казань также заняла второе место по объему инвестиций. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал составили 512,2 млрд рублей. В рейтинге качества жизни от ВЭБ.РФ город лидирует по таким показателям, как «Образование», «Доход и работа», «Удовлетворенность», «Здоровье» и «Благоустройство».

Под руководством Метшина при поддержке республиканского правительства были выполнены масштабные работы по благоустройству: приведено в нормативное состояние 85% дорог, более 4 тыс. многоквартирных домов и 2 278 дворов. Реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая строительство Вознесенского тракта, реконструкцию Горьковского шоссе и модернизацию БОСК. Также началась реновация бывших промышленных зон.

При этом за последние пять лет Казань стала площадкой для проведения глобальных мероприятий, таких как саммит БРИКС, «Игры стран БРИКС», «Игры будущего», Исламского форум KazanSammit, Архитектурного форума «Казаныш» и Казанского юридического форума.

Одним из главных достижений столицы Татарстана в рамках мэрства Метшина стал рост населения — за 20 лет оно увеличилось на 209 тыс. человек и достигло 1,329 млн жителей. Таким образом по численности населения Казань вышла на пятое место в России. При этом продолжительность жизни казанцев за этот период выросла на 8,6 года.

На сессии Казанской городской думы Метшин на следующие пять лет Ильсур Метшин определил программу «Большая Казань – большие возможности для каждого». Она включает развитие Казанской агломерации, реформу ЖКХ, повышение качества городской среды, а также экологические инициативы и устойчивое развитие.