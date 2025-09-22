Пропавшая в Бангкоке россиянка не узнает родных

У россиянки, которая бросила свою дочь в Бангкоке, подозревают психическое расстройство. Женщина не осознает происходящее вокруг и отказывается общаться со своей матерью, прибывшей из России, сообщает SHOT.

© Соцсети

Близкие женщины утверждают, что она абсолютно трезва. По данным Telegram-канала, у 34-летней Эрики Владыко, которую восемь дней искали в Таиланде, сегодня заканчивается виза, но продлить ее девушка не может.

«По словам очевидцев, она находится в неадекватном состоянии: не отдает отчет своим действиям, не понимает, что бросила дочь, и не идет на контакт с собственной матерью, которая прилетела из РФ специально, чтобы забрать внучку из тайского детдома», — говорится в публикации.

Появились новые подробности о пропавшей в Таиланде россиянке

Очевидцы утверждают, что женщина не употребляла наркотики, а алкоголя, возможно, выпила совсем немного. Сейчас, с их слов, она абсолютно трезвая. Эрика, по словам знакомых, жила одна в хостеле, где ее нашли спустя восемь дней после того, как она оставила своего ребенка. Местная прокуратура начала расследование.