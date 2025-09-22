«Аж дышится легко»: чем Россия удивляет иностранцев

Эмигранты возвращаются в Россию и не узнают свою страну. Как сообщает «Царьград», их реакция на российские реалии — еще один повод порадоваться, что живешь не в Европе или Америке.

Нет смрада и грязи

Москвич Валерий Ульянов эмигрировал в Соединенные Штаты вместе с мамой в 15-летнем возрасте. Впервые на Родину он вернулся спустя семь лет. Сравнение было не в пользу США, хотя молодой человек долгое время жил в Беверли-Хиллз — самом престижном районе Лос-Анджелеса.

Первое, что бросилось в глаза — отсутствие в Москве омерзительного смрада, к которому он привык к Калифорнии. Стойкий запах Америки он описывает как смесь «старости, сырости, мочи и марихуаны». Кроме того, ни в аэропорту, ни на улицах Ульянов не встретил бомжей и наркоманов. Это было для эмигранта откровением, поскольку даже в Беверли-Хиллз ночью опасно выходить из дома. Еще одно открытие — московское метро.

«Так непривычно ехать в метро, где нет фекалий, безопасно, нет фриков и сумасшедших, не надо прижимать к себе сумку, чтобы не грабанули, и где тебе не пытаются продать наркотики. А usb-зарядки на сиденьях — это вообще!», — заявил он.

Телеканал отмечает, что столичное метро стало в соцсетях популярным трендом: пользователи сравнивают ее с подземкой Нью-Йорка и отмечают, что это «два разных мира». Иностранцы не верят, что метрополитен может выглядеть так чисто и красиво.

Сервис и цены

Однако Ульянов удивился и ценам. В Калифорнии он ходил в спортзал и не планировал бросать тренировки. Когда он остался жить в Москве, то нашел подходящий клуб — он был новее, там было множество дополнительных бесплатных услуг, а абонемент стоил в 10 раз дешевле.

Отдельная тема — американская медицина. Еще в Калифорнии у Ульянова начались проблемы со спиной. Он был уверен в своей платной страховке от работодателя, однако врачи его «демократично послали». Обследоваться удалось лишь по прилету в Москву — бесплатно и без очередей.

«Меня полностью обследовали за два дня — рентген, флюорография, ЭКГ, забор крови, гормоны, прописали лечение, и ни копейки не пришлось платить. Меня просто лечили, как человека, а не как кошелек», — отмечал он в соцсетях.

Также Валерия поразила комфортная городская среда: в его районе много зелени. Причем замечает это Ульянов по всей России, а не только в Москве. Побывав в гостях в Новочеркасске, небольшом городе в Ростовской области, он констатировал: Калифорния выглядит помойкой по сравнению с российский провинцией.

Оплата по «безналу» и интернет

Отдельные восторги у Ульянова вызвала возможность повсеместно оплачивать безналичным способом — в США об этом можно лишь мечтать.

«Везде бесконтактная оплата, даже на рынке платишь безналом. Онлайн-банкинг выходит на уровень миллисекундных переводов. Но ты живешь в Америке, стоишь в очереди в банке, чтобы купить монеты и монетками платить за стирку вещей в хате за 2000 долларов в месяц», — заявил блогер.

По наблюдениям эмигранта, в 80% американских квартир нет стиральной машины и отсутствует оптоволокно, а интернет проводится по ТВ-кабелю. В России же «стиралкой» и скоростным подключением к Сети никого не удивишь.

В результате Ульянов вернул себе российское гражданство и переехал в Москву на полгода. С тех пор он живет на две страны, а в США летает с паспортом, обернутым в обложку с символикой спецоперации. А в прошлом году ему удалось проголосовать сразу за двух президентов: за российского лидера Владимира Путина и главу США Дональда Трампа.

Австралийка полюбила Россию

В любви к России признаются не только русские, но и иностранцы. Например, блогер из Австралии по имени Наташа, которая переехала в Москву из Сиднея вместе с мужем Патриком. Австралийцы учат русский язык и чувствуют себя комфортно. Недавно девушка составила список вещей, которые удивляют ее сильнее всего.

Первое место — серьезное отношение к гигиене. Наташа восхищена тому, что во многих учреждениях люди носят бахилы. Сперва ей это казалось строгим, однако со временем она поняла, что это позволяет сохранять чистоту. Удивило ее и то, что даже в общественных туалетах убираются несколько раз в день.

Также австралийка рада тому, что в России в каждом районе есть небольшие продуктовые магазины — там можно покупать свежие продукты. В Сиднее популярны крупные супермаркеты и люди обычно закупаются раз в неделю, из-за чего о свежести нет и речи.

Еще одно откровение — тишина. В транспорте часто тихо и почти никто не разговаривает, а дети ведут себя спокойно. Однако если беседа начинается, то русские говорят искренне.

Кроме того, Наташа удивилась тому, что русские мужчины ведут себя галантно: придерживают дверь, помогают женщинам с тяжелыми сумками. Когда к блогеру прилетела сестра и они тащили чемодан по улице, то помощь предложили четверо мужчин.