Появились данные о состоянии пострадавших при атаках беспилотников в Крыму

Четверо пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации. Такие данные появились в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

По сведениям агентства, всего госпитализация после украинских ударов на школу и санаторий понадобилась 12 гражданам. В состоянии средней тяжести находятся семь человек, в удовлетворительном состоянии один гражданин.

«Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет», — разъяснила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

По ее информации, операции уже провели четверым раненым.