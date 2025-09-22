Власти Чехии придумали новый способ «маскировки» российских туристов
Чехи начали выдавать туристов из России за «посетителей», чтобы избежать многомиллионных потерь из-за антироссийской политики ЕС. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, россияне стали чаще летать в Чехию в последние месяцы, но теперь их посещения маскирует местное правительство. С 2022 года Чехия потеряла от €195 миллионов до почти €200 миллионов из-за отказа от российских туристов. В этой связи чехи стали охотнее выдавать «маскировочные» визы.
Для въезда в Чехию россиянам теперь нужен загранпаспорт сроком действия 10 лет. С ним нужно обратиться в чешское консульство. Там расскажут, в какой визовый центр лучше пойти, чтобы оформить все документы без проблем. Важно не указывать «туризм» как цель поездки.
В этом визовом центре нужно заплатить сервисный сбор за визу около €35 и ждать не больше месяца. Затем выдадут документы с приглашением в страну от случайного гражданина Чехии. В визе вместо пометки «туризм» будет стоять «посещение». По закону она имеет такую же силу, как туристическая виза.
«Последний этап — подтверждение визы. При перелете из Москвы в Прагу через Стамбул в турецком аэропорту у вас будут уточнять действие визы. Если там пропустили, то смело можно лететь и не переживать в отказе прибытия в Чехию. На погранпосту в аэропорту Праги пограничник спросит, откуда летите, и пропустит в страну», — говорится в публикации.