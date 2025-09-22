Власти Чехии придумали новый способ «маскировки» российских туристов в обход ограничений — таким образом удается не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки ЕС. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказали в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

Туристы из России в последние месяцы стали летать в Чехию намного чаще, из-за чего властям страны пришлось разработать новый метод их допуска. Теперь одно из главных требований для въезда — наличие загранпаспорта на 10 лет.

С ним туристу необходимо обратить в чешское консульство. Там уже указывают на конкретный визовый центр, где сделают документы без каких-либо проблем. Самое важное — не указывать «туризм» в графе «цель поездки».

При подаче на визу нужно заплатить сервисный сбор — около 35 евро и немного подождать. Через месяц страна выдает документы с приглашением в страну от неизвестного гражданина Чехии. А в визе вместо пометки Turistika стоит Návštěva, что означает «Посещение», уточнили в публикации.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) в новом пакете санкций против России намерен ввести единые правила для ограничения выдачи виз ее гражданам.