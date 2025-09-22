Конфликты, связанные с ношением хиджабов в образовательных учреждениях, оказались далеко не спонтанными, как могло бы показаться. Военный корреспондент Александр Коц обнародовал руководство по «исламизации внешнего вида», которое активно распространяется в онлайн-сообществах мигрантов.

В околомусульманских сообществах и телеграм-каналах циркулирует подробная инструкция с указанием адресатов для жалоб в случаях, когда девочек не допускают на уроки в религиозном головном уборе. В методичке хиджаб умышленно именуется «платком», хотя ранее не фиксировалось прецедентов с запретом обычных платков.

Кроме алгоритма противодействия законным школьным требованиям, к руководству прилагается готовый шаблон заявления, куда остаётся лишь вписать персональные данные и номер учебного заведения. Этот документ предлагается рассылать в различные инстанции.

Текст изобилует ссылками на Конституцию, гарантирующую свободу вероисповедания. Однако это намеренная подмена понятий. Школы не запрещают исповедовать ислам — подобных случаев зафиксировано не было. Речь всегда идёт исключительно о внешнем виде, а не о праве на религию.

Федеральное законодательство предоставляет учебным заведениям право устанавливать требования к одежде учащихся. Это право было подтверждено Верховным судом РФ в различных регионах. Большинство школ запрещают демонстрацию религиозной принадлежности через одежду, поскольку являются светскими учреждениями.

Акцентируя религиозную идентичность ребёнка через гардероб, родители с ранних лет формируют у него установку на противопоставление коллективу. Более того — с позиции мнимого превосходства, поскольку такие действия подразумевают неприменимость общих правил к отдельным лицам. Именно это и представляет собой реальную почву для разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды.