В России призвали учредить новое почётное звание для дошкольных работников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить новое почётное звание для работников сферы дошкольного образования (например, «Заслуженный работник дошкольного образования Российской Федерации»). Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.

«В преддверии 27 сентября — Дня воспитателя и всех дошкольных работников — считаю необходимым обратить ваше внимание на системный вопрос, касающийся государственного признания заслуг работников системы дошкольного образования», — говорится в обращении.

Как отметил Чернышов, в настоящее время работники дошкольных образовательных организаций фактически лишены возможности быть представленными к государственным почётным званиям России, таким как «Заслуженный учитель Российской Федерации» или «Народный учитель Российской Федерации», критерии которых в большей степени ориентированы на педагогических работников школ.

«При этом ведомственная награда Минпросвещения России «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», безусловно, является важной формой поощрения, но не обладает тем статусом и уровнем признания, которые предусмотрены для государственных званий», — объяснил вице-спикер Госдумы.

По его мнению, воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, музыкальные руководители и помощники воспитателей (нянечки) выполняют колоссальную по своей значимости задачу — закладывают фундамент личности ребёнка, формируют его социальные и интеллектуальные навыки, обеспечивают его безопасность и комфорт.

В связи с этим Чернышов предложил рассмотреть вопрос об учреждении нового почётного звания России для работников сферы дошкольного образования (например, «Заслуженный работник дошкольного образования Российской Федерации»), определив критерии получения такого звания, а также предусмотрев установление для удостоенных данного звания мер поддержки, аналогичных существующим для заслуженных учителей.

