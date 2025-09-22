Зарытый в смутные годы Европы клад подняли на поверхность

В Польше подняли на поверхность клад, который был зарыт в смутные годы Европы. Его обнаружил краевед Гжегож Панек вблизи Шверщув в Люблинском воеводстве, сообщает «Наука.ТВ».

Панек исследовал сельскохозяйственные земли с металлоискателем, как вдруг прибор подал сигнал. Сначала из земли удалось извлечь всего несколько окисленных медных монет, но выяснилось, что их намного больше.

Всего клад насчитывает порядка пяти тысяч медных и серебряных монет XVII века, большинство из которых отчеканили в период правления короля Яна II Казимира между 1650 и 1657 годами.