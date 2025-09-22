Из-за закрытия аэропорта Сочи 18 рейсов отправлены на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи в 02:02 понедельника сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани города-курорта.

Как мы уже рассказывали, в воскресенье вечером для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на время был закрыт для приема и отправки самолетов международный аэропорт Сочи.

"В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судом, готовится расписание работы с учётом вынужденных изменений", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Здесь уточнили, что в ночь с 21 на 22 сентября экипажами 18 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. По готовности экипажей, борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.

"Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов", - сообщили в аэропорту.

И напомнили пассажирам, что всю актуальную информацию они могут найти на онлайн-табло и на мониторах в терминале аэропорта.