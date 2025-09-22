Молодежь столкнулась со «шрекингом» в отношениях. Что значит новый термин и чем он опасен?

В сфере романтических отношений появился новый термин — «шрекинг». Молодежь использует его, чтобы поделиться похожим опытом разочарования в возлюбленных и обсудить общие проблемы. Как новомодное обозначение связано с главным героем культового мультфильма начала 2000-х и какую опасность оно в себе таит — разбиралась «Ленты.ру».

Что значит «шрекинг» в отношениях

Термин «шрекинг» обязан своим названием мультипликационному герою — огру Шреку, который противостоит навязанным обществом стереотипам о социальной и личной жизни. По сюжету мультфильма прекрасная принцесса Фиона разглядела за внешней непривлекательностью Шрека достойную личность, способную построить здоровые отношения, и осталась с ним счастлива, поступившись собственной красотой.

Однако в реальности тренд «шрекинг» обозначает менее позитивное развитие событий. Он подразумевает под собой романтические встречи с человеком, который не кажется конвенционально привлекательным, в надежде, что он ответит взаимностью и будет хорошо относиться к избраннику. Однако в подобных ситуациях заниженные стандарты внешности не являются залогом удачного романа, а наоборот, становятся причиной душевной боли.

Термин, может, и новый, но само поведение — нет. Многие люди ставят внешность на второе место или надеются, что привлекательность со временем усилится, и это само по себе неплохо. Обратный эффект возникает, когда кто-то предполагает, что раз он встречается с человеком "хуже" внешне, то к нему автоматически будут относиться лучше Эми Чан коуч по знакомствам и автор книги «Лагерь расставания: наука о том, как перенастроить свое сердце» (Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart)

По словам Чан, сам факт использования этого термина говорит о том, насколько сложными стали свидания и насколько люди в них разочарованы. Молодежь стремится обобщить свой опыт и познакомиться с теми, кто пережил подобное. «Как будто мы сделали проблемы в отношениях частью публичного обсуждения, чего раньше не случалось», — указала Эми Чан.

Опасность «шрекинга» при знакомствах

Одна из особенностей, связанных со «шрекингом», заключается в том, что люди рассчитывают на теплое, заботливое отношение партнера, исходя из его внешней, по их мнению, непривлекательности.

Мы все через это проходили. Мы даем шанс парню, который нам не нравится, думая, что он точно знает, чем обладает, и будет к нам хорошо относиться. А потом нас травмирует целый тролль TikTok-пользовательница с никнеймом @thisiswhyimsingle

Эксперт по отношениям дейтинг-сервиса Seeking.com Эмма Хаторн напомнила, что подобный подход является ошибочным и опасным. «Внешность не раскрывает характер человека, и любой, кто относится к вам плохо, должен считаться непривлекательным в ваших глазах независимо от внешности», — заявила она.

Другая опасность появления термина «шрекинг» заключается в том, что знакомство с ним может отвратить людей от общения с теми, кто не соответствует их привычному типажу внешности, из-за страха негативного исхода. Однако не следует забывать, что общие цели, ценности и взгляды на будущее могут оказаться важнее физических параметров и общественных ожиданий, отмечает Хаторн.

Совет пережившим «шрекинг» в отношениях

Тем, кто пострадал от «шрекинга» или оказался напуган данным явлением, коуч Чан посоветовала не сдаваться и не возвращаться к встречам только с теми, кто соответствует существующим канонам красоты. По ее словам, знакомство с так называемым Шреком позволяет лучше понять, какие требования к партнеру действительно важны независимо от его внешности.

«Физическое влечение имеет значение в романтических отношениях, но оно не должно быть обратно пропорционально хорошему отношению, как полагают некоторые», — подытожила эксперт.