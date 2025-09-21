В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 сентября временные ограничения также вводились в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников. Позднее они были отменены.

Ранее стало известно о взломе портала аэропорта Пулково. Компания принесла извинения за принесенные пассажирам неудобства. Позже сайт петербургской воздушной гавани восстановили.