Во Франции и найден мертвым писатель Иэн Монк

Ушел из жизни Иэн Монк. Монк - британский писатель, поэт-экспериментатор и активный переводчик, подкастер и редактор.

Тело литератора найдено в его доме в Бурже, где он жил и работал в последнее время.

Датой смерти указывается 19 сентября - труп обнаружили в этот день.

Иэн Монк родился в 1960 году, ему было 65 лет.

О смерти писателя сообщила Le Monde (сайт издания в РФ заблокирован).

Литератор получил несколько премий. Писал на английском и французском. Публиковался с 1990-х. В 1998-м вступил в писательское объединение Oulipo. Его члены занимались поисками новых литературных форм, обильно экспериментировали.