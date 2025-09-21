В РПЦ прокомментировали слова Ткачева об образованных как источнике бед

Беды идут от безверия, а не от образования, заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Об этом пишет РБК.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах, заявил во время проповеди, что все беды приходят от образованных людей, таких, как «Чарльз Дарвин, Адам Смит, Дунс Скотт».

Священник подчеркнул, что среди ученых есть верующие люди, однако большинство «верят в математику, а в Иисуса Христа не верят».

«Мы согласны с евангельским выражением «Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется». Это говорит о том, что с образованных людей выше спрос», — говорится в сообщении патриархата.

В Синодальном отделе отметили, что беды «приходят не от образования, а от безверия». Если бы не было людей, которые, будучи не менее образованны, чем, например, Чарльз Дарвин, отстаивали веру и правду, то этот мир бы уже пришел к своему концу, добавили в патриархате.