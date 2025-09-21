Синоптик Тишковец рассказал, когда выпадет первый снег в Подмосковье

Первый снег в Подмосковье может выпасть уже в следующую субботу, 27 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе на Московский регион обрушится циклон «Бернвард», который принесет октябрьский холод. Во вторник ночью в столице будет от плюс 13 до плюс 16 градусов, но днем ожидается дождь и сильный ветер, температура упадет до плюс 14 — плюс 17.

В среду регион окажется в тыловой части циклона с новыми порциями холода. Температура ночью снизится до плюс 6 — плюс 9 градусов, а днем не превысит плюс 13.

В четверг холод охватит всю северную часть Восточно-европейской равнины. Утром температура в Москве опустится до плюс 2 — плюс 5, в Подмосковье будет от 0 до плюс 5, а днем будет не больше плюс 10. В пятницу погода существенно не изменится, возможны небольшие осадки.

— Самое интересная ситуация ожидается в следующие выходные <...> Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что <...> в субботу в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России (Нижегородская, Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Московская, Тульская и Вологодская области) к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега, — говорится в Telegram-канале синоптика.

Четвертая неделя сентября в столичном регионе охарактеризуется резким переходом в осень. Подробнее о погоде в столице на следующей неделе «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в городе продолжатся «температурные качели».