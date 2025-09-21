Составлен портрет идеального человека для кошки

Кошки очень чувствительные создания и выбирают «хозяев» по своим собственным критериям. Вместе с тем, можно понять, каких людей любят эти животные, а каких нет, пишет «Комсомольская правда».

Важная часть портрета идеального человека — спокойный характер. Кошкам неприятны резкие движения, громкие голоса и хаотичная энергия, они любят «тихую гавань», где нет бурь.

На втором месте в перечне — умение ждать, терпение, понимание, что следует ненавязчиво сидеть рядом и не пытаться «поймать» животное в первые же минуты знакомства. Люди, которые чувствуют чужие границы, для кошек — золото.

Умелое чтение кошачьих сигналов — способ подружиться с питомцем. Хозяевам необходимо понимать, о чем сигнализируют хвост, уши, взгляд.

К примеру, прижатые к голове уши показывают, что животное находится в стрессовом состоянии, может укусить, поцарапать.

Идеальный человек для кошки — не тот, кто держит миску полной, а тот, кто создаёт вокруг атмосферу уюта, уважения и предсказуемости, констатировал автор публикации.