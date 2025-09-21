Изменились сроки возвращения Михаила Ефремова на сцену

Актер Михаил Ефремов вернётся на театральную сцену на два месяца раньше, чтобы «заработать на предновогоднем ажиотаже». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, изначально актер планировал начать выступления в феврале, но изменил планы. Уже в декабре он исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей». Билеты появятся в продаже через неделю и будут стоить от 7 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что артист сейчас «бодр и активен».

Ранее Ефремов принял три предложения от режиссеров, сейчас он репетирует несколько киноролей.