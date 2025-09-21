Трамп едва не купил Урал вместо Гренландии

Много ходит разговоров по поводу того, как будет разделена Украина. Тем временем пришла беда, откуда не ждали. Житель Сургута предложил Трампу забрать, ни больше ни меньше, весь Уральский федеральный округ (УрФО).

Предыстория вопроса такова. В одном из чатов в мессенджере Telegram не так давно появилась новость о необходимости изъятия у Дании Гренландии. Как известно, с такой инициативой уже продолжительное время выступает президент США Дональд Трамп. Причем, Штаты даже готовы купить Гренландию.

Под этой новостью в Telegram житель Сургута и оставил, мягко говоря, неожиданный комментарий: "Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим". Автор комментария не уточнил, сколько именно он предлагает доплатить Трампу за то, что тот заберет себе Урал. Но прокуратура Сургута возмутилась самим фактом подобного предложения.

Суд Сургута уже рассмотрел дело по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Горе-комментатору назначили штраф в размере 90 тысяч рублей.

Напомним, что в состав УрФО входят шесть регионов – Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Площадь шести регионов УрФО в сумме составляет 1,8 миллиона квадратных километров, что составляет более 10% территории России. На этой территории проживает 12,6 миллиона человек (8,6% от населения России). Урал весьма богат полезными ископаемыми. Здесь сосредоточено в том числе 70% российских запасов нефти, 91% запасов природного газа, 15,5% железной руды России, более 300 тонн золота (в процентном отношении от общероссийских запасов это не так много).

Можно не сомневаться, если бы предложение забрать Урал поступило Трампу от руководства России, американский президент отнесся бы с большим интересом. Тем более что ранее Трамп уже проявлял интерес к российским природным ресурсам. В частности, к редкоземельным металлам.

Управляющий партнер адвокатского бюро «KR&P» (Челябинск) Евгений Ковалев в беседе с корреспондентом «Свободной Прессы» отметил, что прозвучавшее предложение отдать США Урал вызывает интерес сразу с нескольких сторон.

«СП»: С каких, например?

– Именно об этом деле пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры решила проинформировать общественность. Возможно, посчитав свой вклад в защиту территориальной целостности страны подлежащим опубличиванию.

«СП»: Интересно, что будет дальше с автором комментария, который так широко теперь стал известен…

– Мне представляется, что злополучный комментарий (при максимально негативной квалификации) видится как неудачная шутка, нежели публичный призыв на осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Очень сложно представить в сказанном желание наступления негативных последствий, особенно с предложением о «доплате».

«СП»: Тем не менее слово – не воробей. Есть комментарий, подпадающий под определенные положения закона. И теперь есть уже немаленький штраф.

– Форма подачи материала в одном из авторитетнейших изданий страны мне видится как описание курьёзной ситуации, нежели разговоре о призыве в нарушении территориальной целостности нашей страны. Реакция властей страны на предложение отдать Трампу Урал отсутствует.

В то же время стоит напомнить, вопрос о самостоятельности Урала довольно-таки серьезно обсуждался в 90-х годах, когда губернатор Свердловской области Эдуард Россель инициировал создание Уральской республики. 1 июля 1993 года свердловский облсовет провозгласил Уральскую республику и объявил о начале работы над её Конституцией.

В сентябре того же года в Екатеринбурге прошел семинар, он носил характерное название – «Уральская республика и целостность российского государства». По итогам семинара руководители Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей подписали заявление о намерении участвовать в разработке экономической модели Уральской республики на базе областей Урала.

В конце октября Свердловский облсовет утвердил конституцию Уральской республики, разработанную учёными Российской Академии наук.

31 октября Конституция Уральской республики вступила в силу. Указом № 1 Россель возложил на себя исполнение обязанностей губернатора новой республики.

2 ноября Россель участвовал в расширенном заседании Совета министров России. На заседании президент России Борис Ельцин сказал, что стремление регионов поднять свой статус – это закономерный процесс, который правительство должно принять во внимание. Это было воспринято как знак поддержки Уральской республики. 5 ноября на пресс-конференции Россель так и сказал– что Уральская республика поддержана президентом Ельциным.

8 ноября свердловский облсовет вынес на референдум 12 декабря Конституцию Уральской республики и объявил на тот же день выборы губернатора и двухпалатного Законодательного собрания Уральской республики.

Однако уже на следующий день, 9 ноября, вышел указ президента России № 1874 о роспуске Свердловского облсовета. А10 ноября указом № 1890 Ельцин отстранил Росселя от должности руководителя региона. Все решения по Уральской республике были признаны не имеющими юридической силы.

Так что даже в новейшей истории Урала прецеденты если не продажи региона, то шагов, направленных на его автономию, были. И куда серьезнее, чем шутки в комментах.