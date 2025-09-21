В Рязани протоиерея отстранили от служения за клевету на патриарха Кирилла

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк лишил сана протоиерея Сергея Сальцова. Причиной стали оскорбительные высказывания в адрес патриарха Кирилла.

В Рязанской епархии произошло кадровое решение: протоиерей Сергий Сальцов лишен священного сана и отстранен от служения. Об этом сообщается на официальном сайте епархии. Решение принял митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В документе говорится, что Сальцов занимался антицерковной деятельностью и распространял оскорбительные слухи о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Священник освобожден от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая Мирликийского в Рязани. Ему запрещено продолжать служение в Русской православной церкви. Конкретные детали его высказываний не раскрываются.

В то же время в епархии подчеркнули, что подобные действия недопустимы и противоречат канонам. Событие вызвало широкий резонанс среди верующих и стало примером жесткой позиции церкви в отношении клеветы и дезинформации внутри духовной среды.