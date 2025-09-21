Жертвами онлайн-знакомств чаще становятся мужчины: на чем наживаются мошенники

Эксперты предсказали всплеск киберпреступности на сайтах знакомств до конца этого года. По данным «Лаборатории Касперского», под угрозой мошеннических атак могут оказаться более 30 миллионов россиян. 65 % тюменцев уже сталкивались с подозрительными звонками, в 2024 году в Югре было зафиксировано 7,6 тысячи случаев дистанционных краж и мошенничества. Как распознать аферистов и обезопасить себя в Сети, «ФедералПресс» рассказали эксперты.

Методы обмана на сайтах знакомств

Онлайн-знакомства превратились в благодатную почву для мошенников. Люди, пришедшие искать любовь и общение, становятся легкой мишенью для аферистов, которые используют их открытость и доверие. Злоумышленники создают фальшивые профили, с помощью нейросетей имитируют переписку, а также используют изображения и голоса реальных людей для обмана. В погоне за выгодой мошенник может попросить перейти на фишинговый сайт якобы для покупки билетов в театр или бронирования столика в ресторане. В результате на поддельном сайте жертва оплачивает дорогую покупку и оставляет личные данные своей карты. В классическую схему обмана входят: душевная переписка и быстрое сближение; просьбы о финансовой помощи под разными предлогами; вымогательство после получения интимных фотографий.

Портрет жертвы в приложениях знакомств

По статистике чаще всего жертвами становятся мужчины старшего возраста. Им рисуют образы идеальных невест с модельной внешностью. Женщин же «разводят» якобы успешные мужчины, попавшие в неприятность. Необходимо помнить, что аферисты являются хорошими манипуляторами, которые умело играют на эмоциях и уязвимости человека. «Кто чаще становится жертвой? В цифрах – мужчины, особенно старшего возраста. Им рисуют образы невест, моделей, вдовых иностранок. Женщины чаще сталкиваются с мошенниками, играющими роль успешных мужчин, у которых внезапно случилась беда», – подчеркивает автор научной статьи по праву Дмитрий Линкин-Хард.

Как себя обезопасить при онлайн-знакомствах

«Мошенники играют на наших главных желаниях, при этом то, чего нам сильно хочется, они обещают прямо здесь и сейчас. Такие желания есть и у мужчин, и у женщин, поэтому все мы независимо от пола и возраста подвержены этой опасности. Женщины жаждут идеальных отношений с состоявшимся мужчиной. Мужчинам подавай быструю физическую близость», – отметил Никита ван Лахти, писатель, эксперт в области отношений. Существует несколько простых способов избежать неприятностей в Сети: не переводите деньги человеку, которого не видели лично; не отправляйте интимные фото и документы; проверяйте фотографии через поисковые системы; не выходите из чата сайта до личной встречи; игнорируйте давление и манипуляции. Эксперты сходятся в едином мнении, что главные желания людей – идеальные отношения для женщин и быстрая близость для мужчин – становятся инструментом в руках мошенников. Они обещают желаемое здесь и сейчас, играя на наших слабостях. Необходимо помнить, что любой слишком привлекательный новый знакомый требует тщательной проверки. Проведите верификацию собеседника, задавайте уточняющие вопросы о его биографии и обращайте внимание на нестыковки в ответах.