Генконсульство России: обращений от россиян из-за пожаров в Турции нет

Генконсульство России в Анталье сообщило, что к настоящему времени россияне не обращались в диппредставительство по причине бушующих в турецкой провинции лесных пожаров.

© Соцсети

"Новых обращений в генконсульство не поступало. Генконсульство находится в контакте с соответствующими турецкими оперативными службами и продолжает отслеживать ситуацию", - отметило представительство, чей комментарий приводит ТАСС.

Напомним, что в пятницу пожары возникли в популярной среди туристов уезде Аланье. Сообщалось об эвакуации жителей из порядка 150 домов. Тем не менее в субботу ситуация стала нормализоваться: агентство IHA сообщило, что властям удалось установить контроль над пожарами.