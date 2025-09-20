Балицкий рассказал о последствиях катастрофы на ЗАЭС

Катастрофа, которая может произойти на Запорожской атомной электростанции в результате постоянных атак со стороны Вооруженных сил Украины, затронет не только Запорожскую область, но и всю Европу. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций", - написал Евгений Балицкий.

На ЗАЭС рассказали об атаке БПЛА на здание учебного центра

Он напомнил, что накануне ВСУ атаковали здание учебно-тренировочного центра станции, два дрона взорвались прямо над крышей. 16 сентября удар пришелся по территории станции.