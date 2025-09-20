Civixplorer: женщин в России оказалось больше, чем мужчин

Женщин в России и мире больше, чем мужчин. Об этом сообщает аналитическая компания Civixplorer.

Отмечается, что в России на 63% женщин приходится 37% мужчин.

Такая же тенденция наблюдается в США. В Соединённых Штатах проживают 52,7% женщин.

Численное превосходство мужчин наблюдается в Индии. Там их, по данным компании, 55,8%. В Египте — 55,3% мужчин, а в Китае — 53,9%.

Ранее сообщалось, что Росстат планирует провести Всероссийскую перепись населения не позднее 2031 года.