Депутат предложил пересмотреть правила запуска отопительного сезона

В России обсуждается введение новых правил старта отопительного сезона, чтобы учитывать погодные условия и улучшить ситуацию для жителей.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что существующая система не позволяет органам власти достаточно быстро реагировать на изменение погодных условий и согласовывать графики технических работ с прогнозами синоптиков. Гаврилов подчеркнул, что в результате многие жители, особенно семьи с детьми и пожилыми, испытывают дискомфорт в период похолоданий, хотя формально коммунальные службы не нарушают закон.

Сейчас, согласно нормам, отопительный сезон начинается только после того, как среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее также отмечал необходимость внесения изменений в действующие правила, чтобы повысить их гибкость и ориентированность на потребности граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Монголии начали отапливать юрты российским газом.