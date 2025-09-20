Женщин в России оказалось больше мужчин

Женщин в России оказалось больше, чем мужчин — 63 процента против 37. Такие данные приводит аналитическая компания Civixplorer в публикации в соцсети X.

Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год. Перевес в сторону женщин также наблюдается в США (52,7 процента), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Мексике (54,4 процента), Японии (55,5 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланде (55 процентов).

Ранее сообщалось, что размер пенсии россиянок, который в июле впервые с 2015 года превысил среднюю величину показателя граждан РФ противоположного пола (23 249 против 23 028 рублей), будет больше, чем у мужчин и в 2026-м.