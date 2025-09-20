Россиянам рассказали, как мошенники крадут сим-карты и получают доступы

Сценарий, при котором ваш телефон внезапно теряет сеть, может оказаться началом одной из самых опасных кибератак — сим-своппинга. Об этом в беседе с RT предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По словам эксперта, угон номера начинается не со взлома оператора, а с тщательной подготовки и сбора данных о жертве.

«Мошенники используют методы социальной инженерии: через фишинг, утечки данных или публикации в соцсетях они получают ваши персональные данные — ФИО, дату рождения, паспортные данные. Этого часто бывает достаточно», — пояснил Силаев.

Злоумышленник, выдавая себя за владельца номера, обращается в контакт-центр мобильного оператора с просьбой перевыпустить SIM-карту. Если проверка личности проводится формально, дубликат активируется у преступника, а настоящая карта блокируется.

Эксперт отметил, что ответственность за предотвращение таких атак лежит в первую очередь на операторах связи, но и пользователи должны быть осторожны. Симптомами взлома могут стать внезапная потеря сети, прекращение поступления звонков и СМС, а также уведомления о сбросе пароля, которые вы не запрашивали.

«Самым важным шагом является отказ от использования СМС в качестве двухфакторной аутентификации для важных сервисов, особенно для банков, почты и мессенджеров. Замените его на генераторы кодов в приложениях-аутентификаторах», — подчеркнул Силаев.

Он также советует минимизировать объем личных данных в открытом доступе и подключить у оператора услугу, запрещающую перевыпуск SIM без личного визита с документами или без кодового слова.