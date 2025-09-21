Отравившая коллег продавщица российского хлебозавода написала письмо из СИЗО

В Краснодаре, отравившая двух коллег на хлебозаводе кладовщица, написала журналистам письмо из СИЗО и рассказала свою версию произошедшего. Об этом сообщает KP.RU.

Как пишет издание, она устроилась работать на хлебозавод в марте 2022 года, работа ей нравилась, но минусом для нее стало «лицемерие отдельного круга» людей и тот факт, что на предприятии люди трудились целыми семьями. По ее словам, в некоторых моментах это было несправедливо по отношению к другим сотрудникам. Она описала, что ей удалось найти на заводе подругу.

В письме к журналистам женщина написала, что в тот день приехала вместе с подругой к коллеге домой, у которой что-то произошло. Спустя время в квартиру пришла гендиректор хлебозавода и попросила оставить ее и хозяйку квартиры на кухне. Тогда фигурантка с другой коллегой вышли из комнаты.

«Что случилось с Татьяной и Жанной, я не видела и не знаю. О том, что они мертвы, я услышала и узнала от сотрудников полиции, которые прибыли в квартиру», — заключила женщина.

По ее словам, она первой выбежала из квартиры с криками о помощи.

По данным издания, именно гендиректор предприятия обвинила фигурантку в расправе над двумя коллегами.

По версии следствия, женщина решила расправиться с коллегами и начальницей из-за неприязни. Она купила вещество, чтобы отравить коллег, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники. 3 июля 2024 года россиянка пришла в гости к одной из потерпевших. Она заставила двух коллег выпить лекарственное средство в большой дозе, под угрозой игрушечным пистолетом, похожим на настоящий. Спасти их не удалось.