В ВОЗ оценили планы РФ по росту средней продолжительности жизни

Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, рассказал глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране должна возрасти до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.

«Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя — с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост», — разъяснил чиновник.

По его оценке, достигнутый прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни.

Бердыклычев констатировал, что заявленные главой кабмина цели — очень амбициозны, но вполне достижимы.