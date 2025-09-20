У россиянки обнаружили печень гигантских размеров

Коллектив врачей из Владивостока столкнулся с уникальным и трагическим случаем, наглядно демонстрирующим последствия длительного злоупотребления алкоголем.

В четвёртую клиническую больницу города была доставлена женщина в крайне тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал "BAZA". Из-за продолжительного запоя пациентка полностью утратила способность самостоятельно передвигаться.

Медики диагностировали у неё развитую алкогольную полинейропатию — серьёзнейшее заболевание, разрушающее периферическую нервную систему и часто ведущее к инвалидности или летальному исходу.

В ходе обследования специалисты обнаружили ещё более шокирующую патологию — печень пациентки достигла гигантских, аномальных размеров. Именно это нарушение и стало причиной последующего отказа почек.

Несмотря на все предпринятые усилия и попытки спасти жизнь, врачи оказались бессильны — помощь пришла слишком поздно. Данный случай, завершившийся смертью пациентки, служит суровым предостережением о последствиях алкоголизма для человеческого организма.