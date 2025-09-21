Посол Мексики Мехиас поделился впечатлениями о работе в Москве

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал в интервью РБК о своих впечатлениях о работе в Москве.

По словам дипломата, жизнь в городе привлекательна культурными проектами, безопасностью, а также удобным общественным транспортом.

Так, Мехиас отметил, что ездил с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах.

Посол подчеркнул, что не ограничен знакомством только со «столичной витриной», а повседневная жизнь в России, по его мнению, и гостеприимство людей впечатляют.

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов летом отмечал, что Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой.