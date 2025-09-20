В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

Чаще всего люди в России умирают от нескольких опасных болезней. Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что в России «основное бремя» ложится на неинфекционные хронические заболевания. Это проблемы с сердцем и сосудами, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет.

«На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал Бердыклычев.

Он также перечислил факторы риска: алкоголь, курение, гипертония, чересчур соленая пища, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Всё это способствует развитию заболеваний и значительно влияет на смертность, добавил глава офиса ВОЗ.

Ранее специалисты рассказали об изученных генах долголетия и биомаркерах старения.