Уехавший из РФ Юрий Дудь* о своей позиции: «Я — пророссийский человек»

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что воспринимает себя как человека, придерживающегося пророссийских взглядов. Об том блогер сказал во время YouTube-беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, более известным как Kyivstoner.

Дудь признался, что его задело сказанное Васильевым слово «пророссийский». Журналист уточнил: «Я — пророссийский человек, если что». При этом Дудь отметил, что, несмотря на свое заявление, по-прежнему выступает против СВО и придерживается опозиционных взглядов.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Дудь не признаёт вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

В начале сентября СМИ раскрывали, что доходы компании Дудя Butovo Production SL снизились в два раза за последние годы.