Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Аэропорт Ярославля Туношна временно ограничил работу в ночь на 22 сентября. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что меры начали действовать с 04:08 по московскому времени.

До этого ограничения вводились в аэропорту Сочи. По данным представителя Росавиации, их отменили в 02:06 по московскому времени, за это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.

Продолжают действовать ограничения работы в аэропорту Волгограда, он перестал принимать и выпускать самолеты в 00:10 по московскому времени.