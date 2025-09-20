Россиянам сообщили о новых уловках мошенников

В России участились случаи мошеннических действий, при которых злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и образовательных учреждений. Об этом РИА Новости сообщил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Эксперт сообщил, что мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров. Он также отметил, что одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы.

По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам. Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты "обучения" или "оборудования".

Эксперт добавил, что еще один популярный метод мошенников - "неожиданные выплаты". Они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе "расследования" заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги.

Морев также отметил, что студенты подвержены атакам мошенников от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей. Он указал, что признаками мошенничества являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, а также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов "Госуслуг".

В заключение эксперт подчеркнул, что сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Он добавил, что важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета, и при получении подобных предложений лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер.