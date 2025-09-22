Избирательная кампания в Молдавии проходит в атмосфере страха и преследования оппозиции, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.

«Давление ощущается очень остро. Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие «страшилки« стали частью политической жизни», — сказал политик.

По его словам, в Патриотическом блоке это чувствуют как минимум с мая 2024 года, а нынешнюю кампанию Тарлев назвал уже катастрофой.

«Такое давление — это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри. Но мы не собираемся сдаваться. Мы бойцы. И прекрасно понимаем, что за нами родина, будущее страны», — подчеркнул политик.

Также Тарлев рассказал, что за ним и его соратниками сегодня ведётся слежка, а власти используют методы запугивания и дискредитации.

Один из лидеров молдавского объединённого блока оппозиции Игорь Додон ранее заявил, что Европе нужна Молдавия как пушечное мясо в войне против России.

Также он подчёркивал, что оппозиция в случае победы на выборах готова вернуть Молдавию в СНГ и ЕАЭС.