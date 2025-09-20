В МВД ответили на слухи о лишении гражданства РФ по рождению
Миграционная служба МВД РФ официально опровергла информацию о якобы случаях лишения гражданства России, полученного по праву рождения.
«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно», – говорится в сообщении ведомства.
Единственным исключением является ситуация, когда гражданин сам принимает решение о выходе из гражданства.
Отмечается также, что лишение гражданства возможно только в отношении тех, кто был принят в гражданство или получил его через процедуру признания, передает Известия.
Госдума утвердила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ: их стало больше 80
Ранее сообщалось об усилении контроля за мигрантами. В частности, в Москве и Московской области будет запущен пилотный проект, в рамках которого мигранты должны будут проходить обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование, а их геолокация будет отслеживаться через специальное мобильное приложение.
Эти меры призваны повысить прозрачность учета иностранных граждан и снизить уровень нелегальной миграции.