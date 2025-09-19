Нескольким регионам России пообещали летнее тепло на следующей неделе

На следующей неделе летнее тепло вернется в десять российских регионов. Об этом NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Летняя погода напомнит о себе с 22 по 28 сентября. Потепление ожидается в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В частности, в Челябинской и Курганской областях к середине недели температура повысится до плюс 26-28 градусов. К четвергу, 25 сентября, до 25 градусов воздух прогреется в Омской, Томской, Новосибирской областях. До отметки в 22 градуса столбики термометров поднимутся в Хакасии, Тыве, в Бурятии, Забайкалье и на юге Красноярского края, отметила синоптик.

В Москве последний день с по-настоящему летней погодой придется на понедельник, 22-е число. В начале следующей недели температура достигнет плюс 27 градусов, однако уже во вторник рухнет сразу на 10-15 градусов.