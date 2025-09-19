Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ограничении продаж контрацептивов российским семейным парам.

Ранее правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ограничить продажу контрацептивов для пар, состоящих в браке. С соответствующей инициативой общественники обратились в Государственную Думу, передавал портал Life.ru. Согласно тексту обращения, «это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа». В организации отметили, что обеспечение доступности контрацептивных средств приводит к снижению уровня рождаемости и усугублению демографической ситуации.

Полагаю, данные общественники искренне верят и в то, что ветер дует оттого, что деревья качаются. То есть они путают причину и следствие. Причина нынешнего спада рождаемости во всем мире связана с тем, что современное общество предлагает людям множество занятий, которые в краткосрочной перспективе представляются более приятными и более комфортными, чем рождение и воспитание детей. Это касается даже тех стран, где презервативы — это экзотика. Кроме того, спад рождаемости связан с тем, что современное общество напрямую навязывает людям такой формат поведения, который требует гораздо больших экономических усилий и объемов труда, чем предыдущие форматы. Так, если в Соединенных государствах Америки [в США] в годы «бэби-бума» – в 1950-е годы – один мужчина мог работать и обеспечивать благополучие всей семьи (жены и нескольких детей), то сейчас жена тоже должна работать, а детей зачастую выгоняют на работу так рано, насколько это технически возможно. Соответственно, речь идет об отсутствии материальной возможности для воспитания детей. А это уже заставляет людей применять самые разные средства защиты от беременности. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Мировой опыт показывает, что попытки ограничить доступ к средствам предотвращения беременности приводят лишь к росту числа абортов, отметил парламентарий.

«А при введении запрета на прерывание беременности растет число незаконных прерываний беременности, которые зачастую производятся в крайне антисанитарных условиях. Это в свою очередь приводит к росту уровня смертности среди женщин. Подчеркну, это неизбежное следствие любых попыток заставлять людей заводить детей. И если кто-то этого не понимает, то это говорит лишь о том, что он не изучал соответствующий вопрос», - заключил Вассерман.

