Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza

Журналист и издатель Арам Габрелянов стал новым владельцем Telegram-канала Baza. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
«Я купил на себя 100% долю», — сказал Габрелянов.
Он уточнил, что Baza не войдет в холдинг News Media Holding, частью которого уже являются Life, SHOT и Mash.
23 июля главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову заключили под стражу по делу о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу не превышает 150 тысяч рублей.
18 сентября Трифонов и Лукьянова признали вину, и их отпустили под домашний арест.
На вопрос о том, связаны ли уголовное дело и решение о приобретении Baza, Габрелянов ответил отрицательно, отметив, что это «было давно решено».