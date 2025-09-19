Роман Алёхин по решению Минюста России признан иностранным агентом. Блогер, известный тем, что занимается сборами для бойцов СВО, распространял недостоверную информацию о работе властей, говорится в пояснении ведомства.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации», — сообщил Минюст.

При этом недавно сообщали, что курского блогера заподозрили в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием сборов для бойцов СВО. Журналисты обратили внимание на видео с разговорами, участником которых был блогер.

Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что «в отношении Алёхина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством».