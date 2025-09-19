Умерла известная российская артистка Венера Ферарь

Скончалась Венера Ферарь, российская артистка.

© Российская Газета

Ферарь была танцовщицей, хореографом, педагогом, руководителем ансамбля "Авэн ромалэ".

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артистка боролась последние два года.

Ее сын Руслан, музыкант и режиссер, подтвердил печальную информацию.

"Умерла моя мама Ферарь Венера Раисовна", - написал он в Сети.

Венера в молодости танцевала в московском цыганском театре. Позже вместе с сыном создала ансамбль "Авэн ромалэ" в Татарстане.