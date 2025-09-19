Стала известна судьба рассказавших Путину о мечте курсанток

Сестры-курсанты центра «Воин» из Бурятии, которые рассказали президенту России Владимиру Путину о мечте прыгнуть с парашютом, исполнили ее. Об этом сообщает секретарь центра в Бурятии Василий Тараруев, его слова приводит РИА Новости.

Девочки рассказали о своей мечте главе государства во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) — 2025.

«Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07:00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2», — сказал Тараруев.

По его словам, всего с парашютом прыгали десять кадетов и директор центра «Авангард». Сестры остались очень довольны прыжком.

