«Новый перевал Дятлова?»: что попало в кадр во время последней съемки Натальи Наговициной

«Комсомольская правда» рассказала о «новой детали» на видео, снятом дроном у палатки российской альпинистки Натальи Наговициной. Утверждается, что рядом с палаткой заметили рюкзак, которого там раньше не было.

© Соцсети

47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы в Киргизии 12 августа. Она оказалась заблокирована на высоте в 7200 метров с палаткой и небольшими запасами воды и еды.

Наговицину пытались спасти три раза, но все три попытки оказались неудачными из-за погодных условий и других сложностей. Пытаясь помочь россиянке, погиб итальянский альпинист Лука Синигилья.

Место, где оставалась Наговицина, несколько раз осматривали с дрона. «Комсомольская правда» отмечает, что спустя неделю после происшествия альпинистка была жива - она увидела дрон и помахала ему.

Газета обратила внимание на «странную деталь» на кадрах, снятых 2 сентября во время последнего полета дрона: рядом с палаткой появился черный походный рюкзак. Во время съемок 16 и 19 августа его там не было.

Издание отмечает, что на кадрах палатка занесена снегом, а на рюкзаке снега почти нет. Возможно, альпинистка вытащила его из палатки, готовясь к попытке самостоятельно спуститься с горы.

Некоторые интернет-пользователи считают, что именному поэтому во время последнего облета дрон с тепловизором не зафиксировал в палатке живого человека - альпинистка могла начать спуск. Однако опытные альпинисты говорят, что с такой серьезной травмой, без сил, в одиночестве и при температуре в минус 25 градусов шансов спуститься практически нет.

Также интернет-пользователи нашли параллели в историях Наговициной и туристов с перевала Дятлова. Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя. Рядом с палаткой туристов находили их вещи.

Исследователи выдвигали различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

В 2019 году из-за общественного внимания к теме Генпрокуратура России решила проверить версии гибели туристов. Все три версии, которые в ведомстве сочли наиболее вероятными, были связаны с природными явлениями: лавина, «снежная доска» или ураган. Летом 2020-го прокуроры сообщил, что версия о лавине нашла свое полное подтверждение.

В прокуратуре пришли к выводу, что после схода лавины туристы поступили правильно: разрезали палатку и покинули ее, отойдя к каменной гряде, но оказались обречены из-за плохой видимости (видимость была 16 метров, а они отошли на 50). Туристы спустились дальше, разожгли костер, затем снова пытались найти палатку, но замерзли при температуре в минус 40-45 градусов.