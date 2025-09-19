Виталий Милонов призвал россиян заняться разведением скота

Это поможет избежать проблем в случае «обрушения» цифровых активов. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы отметил, что планировал завести оленя.

«Это всё рухнет, цифровые всякие ваши биткоины, всё закончится, и люди потеряют огромное состояние. Будут выкидываться из окон башни в «Москва-Сити». А у кого корова — не будут выкидываться, потому что у них молочко, творожок и всё замечательно. Я живу за городом, и я хотел себе завести оленя. Но мне запретили, сказали, что оленя нельзя заводить просто в доме. Хотя я уже выбрал оленя в Мурманской области, уже имя ему дал, как не сложно догадаться, Рудольф. Но не дали. Но вообще так правильно, чтобы у каждого на участке бегали куры, индюки, яйца несли».

Ранее Милонов назвал «идиотами» покупателей квартир стоимостью 500 миллионов рублей: «Вас господь покарает». Эти деньги следует направить на нужды детей.