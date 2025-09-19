В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

Жители Энергодара в Запорожской области, уехавшие в начале специальной военной операции (СВО) в Европу, возвращаются из-за сокращения пособий. Об этом рассказал мэр города Максим Пухов, чьи слова приводит РИА Новости.

Чиновник пояснил, что в Энергодар возвращаются семьи из Польши, Германии и Чехии.

«Два момента связаны с возвращением. Первое — это условия проживания переселенцев. Те, кто уехал в Европу, видят ухудшение качества жизни и сокращение пособий. Второе — люди оценивают обстановку в Энергодаре», — сказал он.

По его словам, в городе работают все учреждения и развивается бизнес, а степень опасности не настолько высокая, как рассказывают в Европе.

Ранее президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода заявил, что евреи, которые уехали из России после начала спецоперации, вернулись. Он отметил, что многие уехали в Израиль, чтобы получить гражданство, однако затем вернулись в Россию.