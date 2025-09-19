Власти российского региона задумали вызвать дождь

Власти Ростовской области задумали насильно вызвать дождь из-за засухи. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам министра, в данный момент ведомство обсуждает с Росгидрометом и администрацией региона возможность проведения активных действий, направленных на принудительный вызов осадков. Лут отметила, что аналогичную процедуру до этого успешно провели в Ставропольском крае.

«Посмотрим на ситуацию в сентябре-октябре. Если ожидания Росгидромета по объему осадков не оправдаются в октябре, то, значит, будем предпринимать все необходимые действия», — уточнила она.

Согласно данным Минсельхоза, предварительный ущерб, нанесенный Ростовской области по причине засухи, составляет четыре миллиарда рублей. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о введении в области режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий сентябрь в Москве станет одним из самых засушливых в истории.