Пенсию Чубайса предложили отдать пожилым людям

Общественник Зайцев заявил, что пенсию Чубайса нужно отдать пожилым людям
Всю пенсию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса (450 тысяч рублей) следует направлять на нужды пожилых россиян. Об этом заявил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.
По словам Зайцева, выплаты бывшему чиновнику являются несправедливыми и должны быть перераспределены.
— Я считаю, что все те средства, которые Чубайс получает или мог бы получить в виде пенсий и дивидендов, нужно направить на нужды пенсионеров. Пусть это будет и небольшая, но справедливая прибавка к пенсии для каждого, кто действительно трудился на благо нашей страны, — передает слова общественника News.ru.
Он также отметил, что деятельность Чубайса на протяжении многих лет вызывает резкое неприятие в обществе. Зайцев считает, что в России маловероятно найдется человек, который испытывает к бывшему главе «Роснано» положительные эмоции.
В понедельник, 15 сентября, в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил иск от Генеральной прокуратуры, в рамках которого планируется изъять в пользу государства компании и имущество, связанное с «Корпорацией СТС». В иске говорится, что предприниматели получили объекты энергетической инфраструктуры Уральского региона «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», в том числе с экс-председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом.