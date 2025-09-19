Как выглядит могила Джигарханяна спустя 5 лет после похорон

Армена Джигарханяна осенью 2020 года похоронили на похоронили на Ваганьковском кладбище. Могила артиста расположена на не звездной аллее, а в глубине погоста, на 29 участке рядом. Так пожелал сам актер, указав в заведении, что хочет упокоиться рядом с дочерью.

К первой годовщине смерти мэтра на могиле установили памятник. Он разработан по проекту заслуженных художников России и Армении Ваге и Микаэля Согоян, а сам дизайн вдохновлен ролью Армена Борисовича, которую тот исполнил в спектакле "Беседы с Сократом" на сцене Театра имени Маяковского. На открытии монумента присутствовали сын артиста Степан Джигарханян, друзья, коллеги, журналисты.

Но спустя пять лет после смерти Армена Борисовича его могилу навещают только самые преданные поклонники. Цветами последнее пристанище не заваливают, но скромный букет гвоздик одинокую розу приносят регулярно, зажигают лампадки. При этом памятник нуждается в уборке, видно, что за лето его ни разу не вымыли, пыль и грязь плотно осели как на скульптуре, так и на плитке, которой отделана могила. Учитывая, что сын Джигарханяна Степан живет в США, а его последняя возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается приходить на могилу артиста, убираться там попросту некому.

© ТВ Центр

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Свои последние дни он провел в больнице. Врачи старались стабилизировать состояние звезды отечественного кинематографа, но тщетно: в организме начались необратимые процессы.

Легендарный артист оставил после себя огромное множество ролей. А в последние годы жизни его, уже тяжелобольного, буквально уничтожали на скандальных ток-шоу.