Синоптики рассказали, какой будет осень 2025 года

Метеорологи доуточнили и обновили прогноз на конец сентября и начало октября в мегаполисах России.

Старт осени в России покажет весь спектр сценариев: от продолжительного летнего тепла на европейском юге до резких температурных контрастов в Сибири.

Как рассказали "РГ" специалисты сервиса "Яндекс Погода", в Центральной России и Москве после почти полумесячной теплой и сухой погоды в ближайшие дни грядут изменения.

После пасмурно-дождливых пятницы и субботы с понижением температуры до 15-17 ℃ в понедельник прогнозируется разовый всплеск тепла до 27 ℃. И затем резко наступит сезонное похолодание до 10-14 ℃, сопровождаемое осадками. Такая погода продержится до начала октября. Затем дневные максимумы опустятся до 5-10 ℃. Первая половина октября будет богатой на дожди.

В Санкт-Петербурге до понедельника продержится дождливая и относительно тёплая погода - 16-18 ℃. Затем регулярные осадки продолжатся, а температура упадёт сначала до 12-14 ℃ в конце сентября, потом опустится до 10-12 ℃ на стыке двух месяцев. И к середине октября дневные максимумы дойдут до 5-8 ℃.

Ближайшие недели будут сопровождаться частыми и обильными осадками: дождей выпадет почти в 2 раза больше, чем год назад, при этом показатели окажутся в пределах нормы прошлых лет.

В Казани краткосрочное возвращение летней погоды придётся на 22-23 сентября - воздух прогреется до 23-26 ℃. А после осень полноценно вступит в свои права: вероятно резкое похолодание до 8-12 ℃ и большое количество осадков на будущей неделе. Потом дожди почти прекратятся, но температурный тренд сохранится. К середине октября прогнозируется уже 3-6 ℃ днём.

В Екатеринбурге жители города провожают последние тёплые дни с температурой 18-20 ℃ перед резким возвращением осени. Уже в четверг и до конца следующей недели на фоне обильных дождей похолодает до 8-12 ℃. А на стыке сентября и октября прогнозируется 6-8 ℃ днём и первые заморозки - до -2 ℃ - ночью. В первой половине октября ожидается 3-6 ℃ днём и регулярные дожди во вторую декаду месяца.

В Новосибирске бабье лето с температурами около 18-22 ℃ задержится аж до 28 сентября и порой будет сопровождаться дождями. Однако затем наступит резкое похолодание: в последних числах сентября и в начале октября дневные максимумы практически молниеносно упадут до 6-8 ℃, а ночью вероятны первые заморозки. В первую декаду октября будет 4-8 ℃, во вторую 2-6 ℃. Осадков ожидается существенно больше, чем в 2024 году, и заметно больше, чем в среднем за последние десятилетия.